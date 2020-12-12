Международный уголовный суд готов расследовать события на Украине

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Международный уголовный суд (МУС) заявил о готовности начать расследование ситуации на Украине и в Крыму. Об этом проинформировала генеральный прокурор суда Фату Бенсуда.
"По итогам тщательного и независимого процесса сегодня я могу объявить, что правовые критерии для возбуждения расследований в связи с ситуацией на Украине соблюдены", – сообщает официальный сайт ведомства.
Суд планирует рассмотреть вопрос "военных преступлений и преступлений против человечности", которые произошли на Украине в ходе боевых действий и во время содержания людей под стражей. Кроме того, будет затронула ситуация в Крыму.
В МУС отметили, что предварительное изучение указанных событий было начато 24 апреля 2014 года.
Бенсуда подчеркнула, что при изучении вопроса бралась во внимание информация о "национальных процессуальных действиях", инициированных Россией.
Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году после проведенного там референдума. На нем более 95% жителей высказались за присоединение полуострова к России. На Украине с таким решением не согласились.
Ранее украинский дипломат предложил отобрать Крым у России силой. Он предположил, что для начала Киеву потребуется отселить из Крыма всех, "кто лоялен".
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