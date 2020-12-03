В Госдепе озвучили будущую позицию США по Крыму

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Заместитель госсекретаря США Стивен Биган во время министерской онлайн-встречи ОБСЕ заявил, что штаты никогда не признают присоединение Крыма к России.

По мнению замгоссекретаря, действия российской стороны на Украине нарушают международное право. Биган считает, что в отношении Киева идет агрессия со стороны Москвы.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по результатам референдума, который, как неоднократно указывала Москва, прошел с соблюдением международных норм, так что вопрос о статусе полуострова закрыт.

Ранее депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал информацию о выпущенных американскими военными в Румынии ракетах в сторону Крыма.

По его словам, крымская военная группировка отслеживает все провокации и нынешняя ситуация не стала сюрпризом.