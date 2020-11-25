В Госдуме пообещали ответить на любую агрессию против Крыма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал информацию о выпущенных американскими военными в Румынии ракетах в сторону Крыма, сообщает РИА Новости.

По его словам, крымская военная группировка отслеживает все провокации и нынешняя ситуация не стала сюрпризом.

Парламентарий рассказал, что, когда любой снаряд летит в направлении Крыма, его берут на сопровождение и при подлете к территориальным водам России перехватывают. Если же военное командование признает агрессией действия в отношении полуострова, действует принцип "ответка", пояснил он.

"Так что зря тешит себе душу автор статьи – сюрпризом эти учения для нас не стали. А вот война в Сирии показала, что наши зенитные комплексы успешно сбивают снаряды РСЗО как ближнего, так и дальнего действия", – заключил Бальбек.

Ранее журнал Forbes написал, что военные из США развернули в Румынии реактивные системы залпового огня дальнего действия и выпустили несколько ракет в сторону Крыма. Отмечалось, что якобы вся операция заняла несколько часов. Авторы статьи выразили мнение, это стало неприятным сюрпризом для российской группировки в Крыму.

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законы, предусматривающие ответственность за призывы к отчуждению территорий РФ. Законодательные акты закрепляют штрафы за первичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности страны.

С граждан могут взыскать от 30 до 60 тысяч рублей, с должностных лиц – от 60 до 100 тысяч, с юридических – от 200 до 300 тысяч рублей. Если призывы распространялись в Сети, то граждане заплатят от 70 до 100 тысяч рублей, должностные лица – от 100 до 200 тысяч рублей, юридические лица – от 300 до 500 тысяч рублей.