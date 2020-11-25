В Госдуме пообещали ответить на любую агрессию против Крыма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал информацию о выпущенных американскими военными в Румынии ракетах в сторону Крыма, сообщает РИА Новости.
По его словам, крымская военная группировка отслеживает все провокации и нынешняя ситуация не стала сюрпризом.
Парламентарий рассказал, что, когда любой снаряд летит в направлении Крыма, его берут на сопровождение и при подлете к территориальным водам России перехватывают. Если же военное командование признает агрессией действия в отношении полуострова, действует принцип "ответка", пояснил он.
"Так что зря тешит себе душу автор статьи – сюрпризом эти учения для нас не стали. А вот война в Сирии показала, что наши зенитные комплексы успешно сбивают снаряды РСЗО как ближнего, так и дальнего действия", – заключил Бальбек.
Ранее журнал Forbes написал, что военные из США развернули в Румынии реактивные системы залпового огня дальнего действия и выпустили несколько ракет в сторону Крыма. Отмечалось, что якобы вся операция заняла несколько часов. Авторы статьи выразили мнение, это стало неприятным сюрпризом для российской группировки в Крыму.
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законы, предусматривающие ответственность за призывы к отчуждению территорий РФ. Законодательные акты закрепляют штрафы за первичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности страны.
С граждан могут взыскать от 30 до 60 тысяч рублей, с должностных лиц – от 60 до 100 тысяч, с юридических – от 200 до 300 тысяч рублей. Если призывы распространялись в Сети, то граждане заплатят от 70 до 100 тысяч рублей, должностные лица – от 100 до 200 тысяч рублей, юридические лица – от 300 до 500 тысяч рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: