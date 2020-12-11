Украинский дипломат предложил отобрать Крым силой

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Бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу, экс-посол страны в Минске Роман Бессмертный предложил провести военную операцию по захвату Крыма. Об этом он заявил в эфире телеканала ATR.

По словам Бессмертного, в течение пяти лет после вхождения Крыма в состав РФ Украина могла восстановить контроль над полуостровом мирной реинтеграцией. "После пяти лет сомнений нет в том, что есть единственный способ решения этих проблем – возвращение этих территорий. Нужно четко сейчас говорить – возвращение этих территорий силой", – сказал он.

Как считает украинский дипломат, для начала Киеву потребуется отселить из Крыма всех, "кто лоялен". Бессмертный сказал, что потом нужно будет задействовать армию и оборонный комплекс.

Крым воссоединился с Российской Федерацией в марте 2014 года по итогам референдума, который, как неоднократно указывала Москва, прошел с соблюдением международных норм.

Ранее шведский бизнесмен заявил, что Крым никогда не относился к Украине. Как отметил Стен Ульссон, полуостров всегда был территорией России.