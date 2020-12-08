Шведский бизнесмен заявил, что Крым никогда не относился к Украине

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Шведский бизнесмен, владелец и глава концерна Stena AB Дан Стен Ульссон заявил, что Крым никогда не относился к Украине и был передан ей во времена СССР случайно, сообщает РИА Новости.

Как отметил Ульссон, полуостров всегда был территорией России, а решение о его передаче в состав УССР в 1954 году было административной мерой, на которую "пошли с перепоя".

"Крым на самом деле никогда не принадлежал Украине", – заявил Ульссон.

Он также отметил, что воссоединение Крыма с Россией в 2014 году стало следствием неисполнения НАТО договоренностей, достигнутых с президентом СССР Михаилом Горбачевым.

"Я считаю, чертовски плохой идеей было не отдать Крым россиянам сразу же, ведь он всегда им принадлежал", – сказал предприниматель.

Референдум о статусе Крыма состоялся 16 марта 2014 года. На всеобщем голосовании почти 97% избирателей проголосовали за выход полуострова из состава Украины и присоединение к России.

Большинство стран – членов ООН не признали итогов голосования и поддержали территориальную целостность Украины. Присоединение Крыма к России способствовало введению антироссийских санкций.