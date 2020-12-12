В ВОЗ сообщили о возросшем вдвое уровне смертности от COVID-19 в Европе

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Фото: EPA/TASS/GIUSEPPE LAMI
Стало известно о возросшем уровне смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в мире. Об этом рассказала глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.
Специалист отметила, что смертность растет на фоне снижения количества заражений во многих странах Европы.
"За последние шесть недель рост (смертности. – Прим. Ред.) был на 60%", – передает РИА Новости слова Ван Керкхове.
В своем заявлении на брифинге эксперт отметила, что цифры распределены в мире неравномерно. При этом в Европе смертность от инфекции увеличилась почти на 100%.
Всего в России зарегистрировано 2 597 711 случаев коронавирусной инфекции. За время пандемии в стране умерли 45 893 человека.
В частности, за последние сутки в Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом. Информацию представил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом
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