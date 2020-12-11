В США число умерших от COVID-19 превысило боевые потери страны во Второй мировой войне

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В США количество летальных случаев коронавируса превысило военные потери страны во Второй мировой войне, сообщает NBC.

Согласно официальным данным, из-за COVID-19 в штатах скончались уже 292 098 человек, в то время как сведения министерства по делам ветеранов указывают на то, что во Второй мировой были убиты 291 557 военнослужащих.

По показателям смертности и числу заболевших США занимают первое место в мире. Данные Университета Джонса Хопкинса говорят о 15,58 миллиона случаев заражения коронавирусом в стране.

За минувшую неделю число заразившихся коронавирусом в мире выросло почти на четыре миллиона. Это больше, чем за предыдущие семь дней. С 30 ноября по 6 декабря в мире зарегистрировали 3 970 427 случаев COVID-19 и 73 396 смертей. Неделей раньше были выявлены 3 935 330 новых пациентов и 69 916 летальных исходов.

Почти половина всех заболевших за семь дней приходится на Северную и Южную Америку. В Европе заболеваемость остается высокой, однако смертность падает.