Испытавшие австралийскую вакцину против COVID-19 сдали положительные ВИЧ-тесты

11:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
У нескольких участников первой фазы испытаний австралийской вакцины от COVID-19 обнаружены ложноположительные результаты тестов на ВИЧ-инфекцию, в связи с этим ее дальнейшие испытания остановлены. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Университет Квинсленда и CSL сегодня объявляют, что после консультаций с австралийским правительством испытания вакцины UQ-CSL v451 во второй и третьей фазах не будут продолжены, поскольку <…> иммунный ответ на один из компонентов препарата создает помехи при проведении тестов на ВИЧ-инфекцию", – говорится в совместном заявлении Университета Квинсленда и биотехнологической компании CSL Limited.
После обнаружения этой проблемы комитет национальной безопасности Австралии исключил вакцину UQ-CSL v451 из стратегии правительства по борьбе с пандемией коронавируса и принял решение перенаправить ресурсы на закупку других препаратов.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что после расторжения контракта на производство 51 миллиона доз австралийской вакцины правительство увеличило объем закупки вакцин британско-шведской компании AstraZeneca и компании Novavax, а также подписало соглашение с компаниями BioNTech и Pfizer.
"Мы ранее определили четыре вакцины, которые, как ожидалось, успешно пройдут испытания 3-й фазы и будут доступны здесь, в Австралии. Однако ни на каком этапе мы не верили, что все четыре вакцины пройдут через этот процесс", – заявил Моррисон.
Ранее британская компания AstraZeneca представила отчет об эффективности своей вакцины от коронавирусной инфекции, оценив эффективность препарата на уровне 70%.
Немецкая биоинжиниринговая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили об успешной третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса. Их препарат показал 95-процентную эффективность.
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