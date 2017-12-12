СМИ узнали о планах ЕС продлить санкции против России

Фото: ТАСС/Zuma/Aurore Belot

Европейский Союз планирует продлить антироссийские экономические санкции, действующие до конца января 2018 года, еще на шесть месяцев.

Об этом рассказал высокопоставленный представитель в ЕС. Он отметил, что изменений в режиме не будет, передает РИА Новости.

Источник добавил, что решение будет принято в четверг, 14 декабря, по итогам саммита, на котором канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон прокомментируют ситуацию о выполнении минских договоренностей.

Ранее новые санкции против России одобрил президент США Дональд Трамп. На этот раз причиной ограничений стало якобы нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В МИДе попытки Вашингтона запугать Россию введением этих санкций назвали смехотворными.