СМИ узнали о планах ЕС продлить санкции против России

12 декабря, 18:00
Фото: ТАСС/Zuma/Aurore Belot
Европейский Союз планирует продлить антироссийские экономические санкции, действующие до конца января 2018 года, еще на шесть месяцев.
Об этом рассказал высокопоставленный представитель в ЕС. Он отметил, что изменений в режиме не будет, передает РИА Новости.
Источник добавил, что решение будет принято в четверг, 14 декабря, по итогам саммита, на котором канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон прокомментируют ситуацию о выполнении минских договоренностей.
Ранее новые санкции против России одобрил президент США Дональд Трамп. На этот раз причиной ограничений стало якобы нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В МИДе попытки Вашингтона запугать Россию введением этих санкций назвали смехотворными.
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