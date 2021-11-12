В некоторых тюрьмах Таиланда заключенным разрешат заводить собак – СМИ

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Заключенным четырех тюрем Таиланда разрешат заводить собак. Об этом со ссылкой на министерство юстиций королевства сообщает газета Bangkok Post.

Отмечается, что проект направлен на снижение депрессии, тревоги и антисоциального поведения среди осужденных. По мнению местных властей, это позволит заключенным психологически подготовиться к возвращению в общество.

Министр юстиции Сомсак Тхепсутхин рассказал, что ведомство работает с приютами и ассоциациями животных для поиска собак для проекта. Сколько времени заключенные будут проводить с питомцами, пока не ясно, добавил он.

Предполагается, что сначала проект будет запущен в тюрьмах Накхонратчасима, Районга, Клонгпхая и Кхаобина. Для каждого заключенного будут подбирать собаку, соответствующую его темпераменту или характеру. Кроме того, ветеринары расскажут, как правильно обращаться с животными и ухаживать за ними.

Отмечается, если инициатива окажется успешной, ее распространят на другие исправительные учреждения Таиланда. Всего в королевстве 143 тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Австралии закрыли тюрьму из-за нашествия мышей. Появившиеся грызуны серьезно повредили инфраструктуру исправительного учреждения. В частности, испортили внутреннюю проводку, а также сломали потолочные панели.