В некоторых тюрьмах Таиланда заключенным разрешат заводить собак – СМИ

07:56
Фото: Москва 24
Заключенным четырех тюрем Таиланда разрешат заводить собак. Об этом со ссылкой на министерство юстиций королевства сообщает газета Bangkok Post.
Отмечается, что проект направлен на снижение депрессии, тревоги и антисоциального поведения среди осужденных. По мнению местных властей, это позволит заключенным психологически подготовиться к возвращению в общество.
Министр юстиции Сомсак Тхепсутхин рассказал, что ведомство работает с приютами и ассоциациями животных для поиска собак для проекта. Сколько времени заключенные будут проводить с питомцами, пока не ясно, добавил он.
Предполагается, что сначала проект будет запущен в тюрьмах Накхонратчасима, Районга, Клонгпхая и Кхаобина. Для каждого заключенного будут подбирать собаку, соответствующую его темпераменту или характеру. Кроме того, ветеринары расскажут, как правильно обращаться с животными и ухаживать за ними.
Отмечается, если инициатива окажется успешной, ее распространят на другие исправительные учреждения Таиланда. Всего в королевстве 143 тюрьмы.
Ранее сообщалось, что в Австралии закрыли тюрьму из-за нашествия мышей. Появившиеся грызуны серьезно повредили инфраструктуру исправительного учреждения. В частности, испортили внутреннюю проводку, а также сломали потолочные панели.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: