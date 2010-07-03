Россиянина и его собаку нашли мертвыми в Таиланде

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В Таиланде обнаружили мертвыми 51-летнего гражданина России и его собаку. Тело мужчины нашли на кровати в его двухэтажном доме на острове Самуй, сообщает издание Bangkok Post.

Рядом с ним, около клетки для собаки, обнаружили мертвого питбуля. Соседи, почувствовавшие неприятный запах, вызвали полицию.

Следов насильственной смерти не обнаружено. При этом в комнате мужчины нашли принадлежности для употребления наркотиков. Их отправят на экспертизу.

По словам полицейских, мужчина и собака могли быть мертвы уже неделю до момента обнаружения. Точную причину смерти назовут после вскрытия.

По словам соседей, мужчина жил в доме один около десяти лет.

В январе в Таиланде умерла российская туристка. Тело женщины обнаружили в номере одного из отелей на острове Пхукет.