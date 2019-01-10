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Российская туристка умерла в Тайланде. Тело женщины обнаружили в номере одного из отелей на острове Пхукет 8 января.

Как сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на местную полицию, установлено, что 31-летняя россиянка приехала на Пхукет с дочерью и братом. Имя умершей не называется.

По предварительной информации, следов насилия на теле покойной не обнаружено. Также сотрудники полиции не нашли в номере отеля подозрительных предметов, а также признаков борьбы.

В настоящий момент устанавливаются все причины произошедшего, ожидаются результаты вскрытия. По факту произошедшего назначено расследование.