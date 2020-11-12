Фото: La Jornada

Тела 11 человек нашли в тайном захоронении в Мексике. Об этом пишет местная газета La Jornada.

По имеющимся данным, останки обнаружили в муниципалитете Текоман в штате Колима на западе страны.

Как сообщили в генеральной прокуратуре региона, погибшие стали жертвами орудующих преступных группировок. В данный момент останки отправлены в бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения необходимых исследований.

С 2018 года в Колиме в похожих тайных захоронениях были найдены тела не менее 212 человек. Всего в Мексике по данным на начало года насчитывалось свыше 61,6 тысячи пропавших без вести.

Ранее останки около 100 человек нашли в тайных могилах в Мексике. Сообщалось, что поисковые отряды обнаружили 8 захоронений.

6 октября тело модели Есении Альварадо нашли в братской могиле в Мексике. Труп девушки обнаружили спустя два месяца поисков.