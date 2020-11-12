Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

05:42

Тела 11 человек нашли в тайном захоронении в Мексике

за рубежом происшествия

Фото: La Jornada

Тела 11 человек нашли в тайном захоронении в Мексике. Об этом пишет местная газета La Jornada.

По имеющимся данным, останки обнаружили в муниципалитете Текоман в штате Колима на западе страны.

Как сообщили в генеральной прокуратуре региона, погибшие стали жертвами орудующих преступных группировок. В данный момент останки отправлены в бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения необходимых исследований.

С 2018 года в Колиме в похожих тайных захоронениях были найдены тела не менее 212 человек. Всего в Мексике по данным на начало года насчитывалось свыше 61,6 тысячи пропавших без вести.

Ранее останки около 100 человек нашли в тайных могилах в Мексике. Сообщалось, что поисковые отряды обнаружили 8 захоронений.

6 октября тело модели Есении Альварадо нашли в братской могиле в Мексике. Труп девушки обнаружили спустя два месяца поисков.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать