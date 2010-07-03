Японская компания откроет дом для желающих стать мужем

Японская компания представила проект, участники которого получат возможность пожить в отдельном доме в роли главы семейства. Об этом пишет издание PR Times.

Создатели проекта хотят познакомить молодых людей с семейной жизнью. Вместе с участником в доме будут жить его "жена" и "дочь", с которыми он будет взаимодействовать.

Согласно сценарию, жена является талантливой пловчихой и любит готовить, а семилетняя дочь очень любознательна и обожает своего отца. Участник проекта должен заниматься благоустройством дома, готовить и играть с дочкой.

Ранее практикующий психолог Александр Шахов рассказал о пяти простых вопросах, которые позволят понять, готов ли мужчина к созданию крепких и серьезных отношений.

Специалист посоветовал спросить партнера о его личных планах на ближайшее время. Этот вопрос прояснит, планирует ли мужчина свою жизнь или просто плывет по течению, причитая и пытаясь найти виноватых в случае первых неудач.

