Психолог рассказал, как понять, готов ли мужчина к созданию семьи

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Практикующий психолог Александр Шахов рассказал о пяти простых вопросах, которые позволят понять, готов ли мужчина к созданию крепких и серьезных отношений. Об этом сообщает портал "Дни.ру".

Специалист посоветовал спросить партнера о его личных планах на ближайшее время. Этот вопрос прояснит, планирует ли мужчина свою жизнь или просто плывет по течению, причитая и пытаясь найти виноватых в случае первых неудач.

Краткосрочным планам должны соответствовать долгосрочные. Ответственный мужчина примерно рассчитывает, где и кем он будет через десять лет. "Мужчина должен уже сейчас совершать маленькие шаги, которые в будущем приведут его к реализации большой цели", – подчеркнул психолог.

Намерения мужчины позволят прояснить вопрос о том, что он думает об отношениях. Если партнер попытается уклониться от ответа, то серьезные отношения его не интересуют. Скорее всего, ему нужна только близость.

Узнать, воспринимает ли мужчина отношения серьезно, помогут два вопроса: "Что ты думаешь обо мне?" и "Что ты чувствуешь ко мне?" Партнеру понадобится время, чтобы ответить, поскольку мужчины мыслят фактами, а не эмоциями. Отсутствие ответов может говорить о том, что отношения для мужчины значат не очень много.

Ранее специалисты выяснили, что отличительной чертой поведения современных мужчин является позднее распределение социальных ролей. Это заметно по более позднему вступлению в брак и жизни с родителями даже после устройства на работу. Психологи уточняют, что от мужчин общество по-прежнему требует "предельно маскулинного" поведения.

