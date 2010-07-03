Психолог рассказал, почему мужчины уходят от женщин

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Мужчина чаще всего уходит от женщины из-за того, что он пока не понял ценности семьи, не вырос психологически, рассказал практикующий психолог Александр Шахов.

По словам специалиста, мужчине сперва нужно найти свое место в обществе, сообщают "Дни.ру".

"Мужчина пока не понял ценности семьи, ему нужна девушка только для близости. Он еще подросток, думающий только о своих интересах. Он бегает от юбки к юбке, а разговоры об ответственности и детях раздражают", – отметил психолог.



По словам Шахова, к этой же категории можно отнести мужчин, которые не прошли сепарацию. Специалист отметил, что также есть те, кто переживает мужской кризис, а в жизни мужчины их насчитывается пять.

"Кризис – это тотальная переоценка ценностей, смена жизненных ориентиров. Он накрывает мужчину в определенный момент жизни и тот понимает, что все что было до этого: работа, цели, женщина – все "не то", – рассказал Шахов.

Также не исключено, что мужчина переживает внутреннее одиночество.

По мнению психолога, когда у женщины строго утилитарные ценности и она не верит в своего партнера, не дает ему шанса и времени достичь целей, которые он поставил себе сам, это порождает ощущение, что живешь с врагом, который постоянно критикует и ворчит.

Кроме того, мужчина может ощущать, что его эксплуатируют. Психолог отметил, что после такого подхода у мужчины может появиться чувство, что он робот, а не человек.

Ранее в Росстате сообщили, что в долгосрочной перспективе в России пропорция мужчин и женщин будет сохраняться с перевесом в сторону последних. Единственным регионом, где мужчин по-прежнему будет больше, является Чукотка, говорится в прогнозе Росстата до 2036 года. По мнению экспертов, это связано с более высоким риском смертности мужчин.

Уточняется, что в нынешнем году на одну тысячу мужчин приходится 1154 женщины, а к 2036 году это соотношение будет одна тысяча к 1128. Такие пропорции характерны для всех российских регионов, кроме Чукотки. Там на тысячу мужчин на сегодняшний день приходится 956 женщин, а к 2036 году их будет 813.

21 августа первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что холостяки входят в группу риска ранней смерти. По его словам, одинокие мужчины живут меньше женатых на 3,5 тысячи суток – девять лет и семь месяцев. При этом одинокие женщины подвержены ранней смерти в два раза меньше, чем мужчины.



