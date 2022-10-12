09:30В мире
Около 30% энергетической инфраструктуры Украины подверглось ударам
Фото: ТАСС/Максим Тищенко
Порядка 30% объектов энергетической инфраструктуры Украины получили повреждения в результате массированных ударов, заявил глава Минэнерго страны Герман Галущенко в интервью телеканалу CNN.
Министр уточнил, что энергосистема Украины пока функционирует стабильно, при этом он призвал западные государства передать Киеву системы противовоздушной обороны.
"Мы говорим нашим партнерам: нам необходимо защитить небо", – заявил Галущенко.
Также он отметил, что на сегодняшний день украинская сторона рассматривает и дополнительные объемы энергии, с которыми могла бы помочь Европа.
Ранее Владимир Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по объектам инфраструктуры Украины массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. По его словам, это было сделано по предложению Минобороны и по плану Генштаба РФ. Он добавил, что удар нанесли по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи.
На следующий день Вооруженные силы России продолжили нанесение массированных ударов по объектам военного управления и системе энергетики Украины. Отмечалось, что цель ударов по объектам военного управления Украины была достигнута, а назначенные российскими войсками объекты – поражены.
ВС России нанесли новый удар по украинской инфраструктуре 11 октября
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