Загадочное существо нашли на побережье океана в Австралии

Фото: facebook.com/Australian Native Animals

На пляж курортного города Йеппун в австралийском штате Квинсленд вынесло загадочное коричневое существо, которое, по мнению некоторых людей, напоминает печень. Его фотографии выложили в группе Australian Native Animals в Facebook.

"Подруга запостила у себя в FB и поинтересовалась, знает ли кто-то, что это такое. Говорит, что оно выглядело желеобразно", – написала автор публикации.

Часть комментаторов предположила, что девушка сфотографировала Crambione mastigophora – томатную медузу, неопасную для человека, но плохо пахнущую. Другие посчитали ее слишком темной, однако один из пользователей пошутил, что та просто подгорела на солнце.

Были и те, кто увидел в находке черты оболочки яйцевой капсулы акулы, которую еще называют "дьявольским кошельком".

Ранее на пляж в Техасе выбросило существо желтого цвета, похожее на моток веревки. Позже выяснилось, что это мягкий коралл, который в воде имеет ветвистую структуру, напоминающую ветки деревьев.

