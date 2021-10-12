Загадочное существо нашли на побережье океана в Австралии

11:27
Фото: facebook.com/Australian Native Animals
На пляж курортного города Йеппун в австралийском штате Квинсленд вынесло загадочное коричневое существо, которое, по мнению некоторых людей, напоминает печень. Его фотографии выложили в группе Australian Native Animals в Facebook.
"Подруга запостила у себя в FB и поинтересовалась, знает ли кто-то, что это такое. Говорит, что оно выглядело желеобразно", – написала автор публикации.
Часть комментаторов предположила, что девушка сфотографировала Crambione mastigophora – томатную медузу, неопасную для человека, но плохо пахнущую. Другие посчитали ее слишком темной, однако один из пользователей пошутил, что та просто подгорела на солнце.
Были и те, кто увидел в находке черты оболочки яйцевой капсулы акулы, которую еще называют "дьявольским кошельком".
Ранее на пляж в Техасе выбросило существо желтого цвета, похожее на моток веревки. Позже выяснилось, что это мягкий коралл, который в воде имеет ветвистую структуру, напоминающую ветки деревьев.
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