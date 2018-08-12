Трамп назвал свою бывшую помощницу "жалким человеком"

12 августа, 08:35
Фото: depositphotos/actionsports
Президент США Дональд Трамп назвал жалким человеком свою бывшую помощницу Омаросу Манигол-Ньюман, сообщает РИА Новости. Об этом американской президент заявил на митинге байкеров в Бедминстере.
Ранее Манигол-Ньюман в своей книге "Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа" назвала американского лидера "расистом, страдающим от психического заболевания". На вопрос о Манигол-Ньюман и ее книге Трамп сказал: "Жалкая. Она жалкая".
Женщина рассказала в книге, что в 2017 году американский президент жевал лист бумаги после встречи со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном в Белом доме. В администрации президента США этот факт не подтвердили.
Книга Манигол-Ньюман поступит в продажу 14 августа, но уже сейчас ее можно заказать в онлайн-магазинах. Во время интервью автор пообещала, что расскажет в книге о том, что расстраивало ее или вызывало дискомфорт. Она также намекнула на то, что во время работы тайком записывала Трампа на диктофон.
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