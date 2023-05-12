12 мая, 19:15В мире
Линда Яккарино заняла пост гендиректора Twitter
Фото: AP Photo/Rebecca Blackwell
Пост генерального директора компании Twitter заняла экс-директор по продажам американской медиакорпорации NBCUniversal Линда Яккарино. Об этом сообщил владелец соцсети Илон Маск.
"Я рад приветствовать Линду Яккарино в качестве нового генерального директора Twitter", – написал он на своей странице в соцсети.
До этого Маск заявил, что нанял нового гендиректора. Тогда он не упомянул имени, но подчеркнул, что выполнять функции гендиректора будет женщина. Сам бизнесмен намеревался покинуть пост в течение шести недель.
Позже о возможном назначении на должность Яккарино сообщали СМИ. Предполагалось, что назначение ее на пост гендиректора еще продолжается. В свое время Яккарино сыграла ключевую роль в запуске потокового сервиса Peacock.
Илон Маск заявил, что нанял нового гендиректора Twitter
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