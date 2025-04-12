FTV News: власти Китая из-за ветра призвали не выходить на улицы людей легче 50 кг

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Жителям северных регионов КНР, которые весят менее 50 килограмм, рекомендовали не выходить на улицу в ближайшие два дня из-за сильного ветра. Об этом сообщает китайский телеканал FTV News.

По данным телеканала, скорость ветра в Пекине и других частях региона Хэбэй может достигать 150 километров в час. Из-за урагана власти объявили на севере страны режим повышенной готовности.

Отмечается, что в китайской столице 12 апреля действует "оранжевое" предупреждение, впервые объявленое за последние десять лет. В связи с этом в городе отменены школьные занятия и культурные мероприятия.

Ранее пять человек погибли в результате обрушившегося на юг Китая торнадо. Еще 33 человека получили травмы и ранения. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.