В АТОР заявили о готовности Италии открыть туристический сезон 2 июня

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В Италии определились с датой открытия туристического сезона и основными условиями въезда иностранцев. Об этом сообщает RT.

Глава министерства туризма Италии Массимо Гаравалья заявил, что туристическая деятельность в стране может возобновиться в памятную для страны дату – День Республики, который отмечают 2 июня. Он также добавил, что к базовым правилам приема туристов относятся такие, как прохождение полной вакцинации от СOVID-19 и наличие соответствующих сертификатов, а также предъявление отрицательного результата теста на коронавирус.

"В конце апреля мы приступаем к вакцинации населения Капри, Искьи и Прочиды, а также побережья Сорренто. Об иммунизации также просят крупные острова, в том числе Сицилия и Сардиния", – рассказал Гаравалья.

Помимо этого, премьер-министр страны Марио Драги отметил, что если большая часть летних мест отдыха в стране уже забронирована итальянцами, то отсутствие иностранных туристов особенно пагубно будет "влиять на города искусства".

Ранее сообщалось, что итальянские предприниматели приготовили туры в Россию для вакцинации "Спутником V". По словам основателя турфирмы Пьетро ди Фебо, желающих воспользоваться предложением уже достаточно. Запросы от клиентов начали поступать еще в ноябре – декабре 2020 года.