В Тихом океане нашли племя, считающее принца Филиппа богом

Фото: AP/Nick Perry

Австралийский антрополог Кирк Хаффман рассказал, что в островном государстве Вануату проживает племя Яохнанен, которое считает умершего принца Филиппа богом.

Племя, обитающее на острове Танна, расположенном в южной части Тихого океана, верит, что покойный герцог Эдинбургский был реинкарнацией древнего воина.

Согласно местному мифу, он покинул архипелаг, чтобы сражаться на войне, и должен был вернуться с богатой белой женой, пояснил исследователь.

Ученые полагают, что Филиппа начали связывать с легендой в 1960-х годах, когда Вануату был англо-французской колонией, известной как Новые Гебриды.



Как пишет Sky News, герцог поддерживал уважительные отношения с племенем в течение 50 лет до своей смерти.

"Я предполагаю, что последует какой-то ритуальный плач, какие-то особые танцы", – предположил антрополог.

Он также допустил, что мужчины деревни будут пить некий напиток, который служит "ключом" между материальным и нематериальным миром.



Хаффман рассказал, что почитание принца проявлялся в ежедневных молитвах о благословении их урожая бананов и ямса.



Изображения герцога часто встречаются в домах племени. Среди них есть фотография, на которой Филипп держит в руках дубинку, отправленную островитянами в Лондон.

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II умер 9 апреля на 100-м году жизни. Отпевание состоится 17 апреля в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.