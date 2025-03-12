Более пяти тысяч жителей Словакии могут остаться без воды из-за бобра

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Бобр может стать причиной проблем с водоснабжением у более чем 5 тысяч жителей деревень на севере Словакии, сообщает телеканал "360" со ссылкой на агентство TASR.

Бобр активен в Кленовой долине Татранского национального парка. Он возводит плотину между очистными сооружениями и водопроводными установками для отвода неочищенной воды, говорится в сообщении СМИ.



"Водяной бобр занимает здесь свое незаменимое место, его деятельность способствует сохранению воды в стране. Долг Татранского национального парка – защищать его. Мы будем искать мягкие и гуманные способы "отвлечь" бобра в другое место", – отметил директор парка Питер Олекса.

В частности, предлагается использовать специальные барьеры, трубы для осушения плотины и защитную сетку для деревьев вокруг водостока. Но меры нужно принять как можно скорее, так как без воды могут остаться жители деревень Татранска Яворина, Подспады, Здяр и Бахледова, предупредил директор фирмы Tatra water Operating Company Михаил Вассерманн.

Между тем в Чехии бобры за два дня выполнили семилетний план государства по строительству плотины, сэкономив в бюджете страны 1,2 миллиона долларов. Всего в стране водятся около 15 тысяч бобров.

