Израильские танки уничтожили больницу в Сирии

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Израиль осуществил артиллерийский обстрел деревень сирийской провинции Кунейтра.

После этого с помощью беспилотного летательного аппарата атаке подверглась больница и пункт сил правопорядка. Как сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на военный источник, жертв нет.

3 февраля международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по артиллерийской установке сирийской армии. В результате атаки артустановка была уничтожена. Два человека получили ранения.