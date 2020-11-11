Два человека получили ранения после взрыва на кладбище в Джидде

Фото: twitter.com/Clarencewoman

В результате взрыва на кладбище для немусульман в Джидде на Красном море были ранены два человека. Об этом сообщили власти провинции Мекки.

"Сегодня утром силы безопасности столкнулись с трусливым нападением. В результате сотрудник консульства Греции и сотрудник службы безопасности Саудовской Аравии получили незначительные ранения", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ писали о взрыве на немусульманском кладбище в Джидде, где проходила ежегодная церемония по случаю окончания Первой мировой войны. В мероприятии принимали участие генеральные консулы.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту гибели человека при взрыве кислородных баллонов в Мытищах. При разборе завалов под бетонными плитами нашли тело 34-летнего мужчины. Кроме того, еще один рабочий пострадал в результате происшествия. Площадь обрушения составила 50 квадратных метров. Были разрушены пять гаражей, у трех из которых обрушилась кровля и еще у двух повреждены стены.