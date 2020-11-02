СК завел дело о гибели мужчины при взрыве кислородных баллонов в Мытищах

Фото: ГУ МЧС РФ по Московской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины при взрыве кислородных баллонов в Мытищах. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ по Московской области.

"По данным следствия, 1 ноября на территории гаражного комплекса в городском округе Мытищи в одном из гаражей произошел хлопок кислородного баллона, в результате чего последовало обрушение гаражных боксов", – заявили следователи.

При разборе завалов под бетонными плитами нашли тело 34-летнего мужчины. Кроме того, еще один рабочий пострадал в результате происшествия.

Площадь обрушения составила 50 квадратных метров. Были разрушены пять гаражей, у трех из которых обрушилась кровля и еще у двух повреждены стены.

Представитель Главного следственного управления по области Ольга Врадий также назвала предварительную причину взрыва в гараже в Мытищах.