В Кремле прокомментировали взрыв кислорода в Челябинске

13:55
Фото: телеграм-канал "Подъем"
В Кремле известно о взрыве кислородной будки, который произошел в Челябинске, но это вопрос для местной администрации. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это вопрос, конечно, для руководства регионов. Да, мы знаем об этом из сообщений СМИ, были доклады по линии ведомств", – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.
Ранее начальник ГУ МЧС России по региону Юрий Буренко сообщил, что, по предварительным данным, причинами взрыва кислородной будки могли стать нарушения при монтаже оборудования или нарушения при эксплуатации.
Сообщения о пожаре в поликлинике, расположенной на проспекте Ленина, поступили утром 31 октября. Прибывшие пожарные установили, что произошло возгорание кислородной будки из сэндвич-панелей. Эта будка была пристроена к корпусу. В Минздраве региона сообщили, что из здания поликлиники было эвакуировано 150 человек. Их разместили в здании стадиона имени Елесиной.
Взрыв прогремел в студенческой поликлинике в центре Челябинска
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