В Мексике умирающий из-за COVID-19 медбрат записал прощальное видео

Фото: twitter.com/1979_isma

В Мексике медбрат Серхио Эрнандес записал видеообращение к родным за несколько дней до смерти. Мужчина заболел коронавирусом и умер от осложнений, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В ролике медицинский сотрудник обращался к родственникам, заверяя, что его ждет лучший исход. Эрнандесу предстояло сделать процедуру эндотрахиальной интубации для обеспечения проходимости дыхательных путей.

В момент записи мужчина лежит в больнице с кислородной трубкой.

"Я уверен, что вернусь. Это не прощание. Я вернусь через пару дней, я поправлюсь, и мы сможем пойти дальше", – говорил он.

Во время съемки Эрнандес признался в любви своим близким. Через несколько дней после процедуры медбрат умер в больнице. Известно, что до заражения мужчина лечил людей с COVID-19 в штате Чиуауа.

Últimas palabras de Sergio Humberto Padilla Hernández, antes de ser intubado y horas después fallecer 😞 pic.twitter.com/7Op9RHVTAc — Ismael (usa el cubrebocas) (@1979_isma) November 7, 2020

Согласно последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 50,6 миллиона случаев заражения, свыше 1,261 миллиона человек скончались.

Ранее говорилось, что Испания, Италия и Великобритания фиксируют рекордную смертность от COVID-19.