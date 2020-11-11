В Мексике умирающий из-за COVID-19 медбрат записал прощальное видео

14:59
Фото: twitter.com/1979_isma
В Мексике медбрат Серхио Эрнандес записал видеообращение к родным за несколько дней до смерти. Мужчина заболел коронавирусом и умер от осложнений, сообщает сайт "Комсомольской правды".
В ролике медицинский сотрудник обращался к родственникам, заверяя, что его ждет лучший исход. Эрнандесу предстояло сделать процедуру эндотрахиальной интубации для обеспечения проходимости дыхательных путей.
В момент записи мужчина лежит в больнице с кислородной трубкой.
"Я уверен, что вернусь. Это не прощание. Я вернусь через пару дней, я поправлюсь, и мы сможем пойти дальше", – говорил он.
Во время съемки Эрнандес признался в любви своим близким. Через несколько дней после процедуры медбрат умер в больнице. Известно, что до заражения мужчина лечил людей с COVID-19 в штате Чиуауа.
Últimas palabras de Sergio Humberto Padilla Hernández, antes de ser intubado y horas después fallecer 😞 pic.twitter.com/7Op9RHVTAc— Ismael (usa el cubrebocas) (@1979_isma) November 7, 2020
Согласно последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 50,6 миллиона случаев заражения, свыше 1,261 миллиона человек скончались.
Ранее говорилось, что Испания, Италия и Великобритания фиксируют рекордную смертность от COVID-19.
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