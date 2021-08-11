Жителей Украины предупредили об угрозе "климатического ада"

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Фото: depositphotos/reflextions
Жизнь на Земле станет адом, если ничего не предпринимать для предотвращения этого, заявила украинский климатолог Светлана Краковская. Она отметила, что мир прошел "точку невозврата".
По ее словам, на Украине с каждым годом будет становиться все больше дней, когда температура воздуха будет подниматься выше 35 градусов. Последствием климатических изменений, по мнению Краковской, являются наводнения, ливни, землетрясения, стихийные бедствия и засухи.
"Я, честно говоря, очень надеюсь, что такого не случится. Потому что это будет ад", – приводит слова климатолога РИА Новости.
Ранее ученые предупредили, что некоторые островные государства Тихого океана в результате глобального потепления станут непригодными для проживания.
По мнению экспертов, страны данного региона долгое время испытывают на себе негативное воздействие продолжительных засух, мощных циклонов и сильных морских приливов.
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