The Sunday Times: главой британской разведки MI6 впервые станет женщина

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Впервые за все время существования британской службы внешней разведки MI6 кандидатами на должность главы ведомства стали женщины. Об этом сообщает газета The Sunday Times.

По информации издания, всего на пост руководителя MI6 претендуют три женщины. При этом фаворитом среди них является бывший посол Британии в Китае Барбара Вудворд.

Два других кандидата являются сотрудницами разведывательного ведомства, данные о них не разглашаются.

Как утверждают журналисты, возможное назначение Вудворд критикуют из-за ее "неохотных <...> критических замечаний" в адрес китайского руководства, когда она работала послом в КНР с 2015 по 2020 год.

Ранее сообщалось, что директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф договорились о постоянных контактах между ведомствами для уменьшения конфронтации между странами.

Во время телефонного разговора Нарышкин и Рэтклифф обсудили тему взаимодействия ведомств в сферах, представляющих взаимовыгодный интерес, а также урегулирования кризисных ситуаций.