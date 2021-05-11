Регулятор США одобрил применение вакцины Pfizer для подростков 12–15 лет

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Медицинский регулятор США FDA одобрил использование вакцины от коронавируса производства Pfizer-BioNTech для подростков в возрасте 12–15 лет. Об этом информирует официальный сайт регулятора.

По словам исполняющей обязанности главы FDA Джанет Вудкок, данное решение стало важным шагом в борьбе с пандемией.

"Сегодняшние действия позволяют защитить молодое население от COVID-19, приближая нас к возвращению к нормальному состоянию и прекращению пандемии", – объяснила Вудкок.

Как отмечается в сообщении FDA, препарат разрешили вводить подросткам экстренно в условиях пандемии. В дальнейшем регулятор планирует выдать постоянное разрешение на вакцинацию лиц в возрасте 12–15 лет.

Уточняется, что вакцинация подростков может стартовать уже в ближайшие дни.

"Родители и опекуны могут быть уверены, что агентство провело тщательный анализ всех имеющихся данных, как и все наши разрешения на экстренное использование вакцины против COVID-19", – заключила Вудкок.

Ранее власти Украины заключили договор с Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины от COVID-19. Руководитель офиса президента страны Андрей Ермак отмечал, что сотрудничество с американскими фармацевтическими компаниями будет продолжаться и расширяться.