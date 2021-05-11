Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

00:57

Регулятор США одобрил применение вакцины Pfizer для подростков 12–15 лет

за рубежом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Медицинский регулятор США FDA одобрил использование вакцины от коронавируса производства Pfizer-BioNTech для подростков в возрасте 12–15 лет. Об этом информирует официальный сайт регулятора.

По словам исполняющей обязанности главы FDA Джанет Вудкок, данное решение стало важным шагом в борьбе с пандемией.

"Сегодняшние действия позволяют защитить молодое население от COVID-19, приближая нас к возвращению к нормальному состоянию и прекращению пандемии", – объяснила Вудкок.

Как отмечается в сообщении FDA, препарат разрешили вводить подросткам экстренно в условиях пандемии. В дальнейшем регулятор планирует выдать постоянное разрешение на вакцинацию лиц в возрасте 12–15 лет.

Уточняется, что вакцинация подростков может стартовать уже в ближайшие дни.

"Родители и опекуны могут быть уверены, что агентство провело тщательный анализ всех имеющихся данных, как и все наши разрешения на экстренное использование вакцины против COVID-19", – заключила Вудкок.

Ранее власти Украины заключили договор с Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины от COVID-19. Руководитель офиса президента страны Андрей Ермак отмечал, что сотрудничество с американскими фармацевтическими компаниями будет продолжаться и расширяться.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать