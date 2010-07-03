На Украине возбудили дело из-за публикации видео с Зеленским и фурой

Полиция Украины возбудила уголовное дело после публикацией видеоролика, на котором кандидата в президенты Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщает РИА Новости.
Правоохранители выясняют, есть ли угроза жизни или здоровью Зеленского. В рамках проверки они также выяснят, как появилось это видео, и выявят людей, причастных к его заказу, изготовлению и распространению.
Помимо этого, готовится официальный запрос к представителям администрации соцсетей, которые распространили этот ролик, чтобы удалить его.
Альтернативное видео одного из последних рекламных роликов Зеленского распространили через мессенджер Telegram. В конце записи политика сбивает фура, после чего на экране появляется надпись "У каждого своя дорога".
Штаб Зеленского обвинил в публикации этого ролика команду действующего президента Петра Порошенко. "Что будет завтра? Ясно одно: наша команда порекомендует Владимиру усилить охрану", – указали его представители.
Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, Порошенко – 15,95%. Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, был назначен второй тур. Он пройдет 21 апреля.
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