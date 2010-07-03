Порошенко и Зеленский отправили заявки на дебаты в "Олимпийском"

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Представители кандидатов в президенты Украины – Петра Порошенко и Владимира Зеленского – подали заявки на проведение дебатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Порошенко подал заявки на 14 и 19 апреля, Владимир Зеленский – на 19 апреля. Отмечается, что представители стадиона и политиков уже начали переговоры о проведении дебатов.

Место проведения дебатов пока официально не подтверждено. В ЦИК страны указывают, что по законодательству встреча кандидатов должна состояться в студии телеканала "Общественного телевидения".

Выборы президента Украины прошли в воскресенье, 31 марта. Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, Порошенко – 15,95%. Тройку замкнула лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (13,4%). Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, был назначен второй тур. Согласно календарному плану, он пройдет 21 апреля.

Ранее сообщалось, что Тимошенко отказалась вести дебаты. Поиски другого независимого модератора продолжаются. Проведение мероприятия обойдется примерно в миллион долларов.

