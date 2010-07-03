Порошенко обвинили в создании видео, на котором грузовик сбивает Зеленского

В предвыборном штабе Владимира Зеленского обвинили команду Петра Порошенко в создании вирусного видеоролика, где лидера партии "Слуга народа" сбивает грузовик.

"Что будет завтра? Ясно одно: наша команда порекомендует Владимиру усилить охрану", – указали представители Зеленского.

Альтернативное видео одного из последних рекламных роликов Зеленского распространили через мессенджер Telegram. В конце записи политика сбивает фура, после чего на экране появляется надпись "У каждого своя дорога".

Выборы президента Украины прошли в воскресенье, 31 марта. Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, Порошенко – 15,95%. Тройку замкнула лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (13,4%). Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, был назначен второй тур. Согласно календарному плану, он пройдет 21 апреля.

