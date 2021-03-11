Авиакомпании пришлось поплатиться за просьбу к женщине пересесть из-за ее пола

16:52
Фото: depositphotos/kasto
Около 1,5 миллиона рублей получила пассажирка авиакомпании EasyJet за то, что ее вынудили поменять место в самолете, сообщает Daily Mail.
В исковом заявлении 38-летняя Мелани Вулфсон, которая имеет британское и израильское гражданство, обвинила авиаперевозчика в дискриминации по половому признаку. Женщина рассказала, что не один раз сталкивалась на рейсах EasyJet с такой ситуацией.
В первый раз бортпроводники попросили Вулфсон пересесть, поскольку рядом сидящие ортодоксальные евреи отказались сидеть рядом с ней.
Спустя время ситуация повторилась. Тогда женщина не стала менять свое место. Бортпроводникам пришлось просить других девушек сесть рядом с Вулфсон, чтобы двое ортодоксальных евреев находились отдельно.
В результате Вулфсон написала жалобу на авиакомпанию, а после подала иск в суд за нарушение израильского законодательства, которое запрещает дискриминацию по любому признаку, в том числе по религии и полу.
Юристы женщины уточнили, что во время инцидента самолет находился на территории Израиля и подчинялся законам этой страны.
Ранее китайский суд обязал мужчину выплатить бывшей жене сумму в 50 тысяч юаней (примерно 7,7 тысячи долларов США) за пятилетнюю работу по дому. Кроме этого, женщина получила право опеки над сыном и ежемесячные выплаты в две тысячи юаней – около 310 долларов.
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