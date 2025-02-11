Guardian: дочь бизнесмена Патаркацишвили получит 30,5 млн фунтов за моль в доме

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Iya Patarkatsishvili

Дочери миллиардера и партнера Бориса Березовского Бадри Патаркацишвили Ие и ее супругу Евгению Гуняку выплатят компенсацию в размере 30,5 миллиона фунтов за приобретение особняка, в котором была моль. Об этом сообщает The Guardian.

Супруги приобрели недвижимость в Ноттинг-Хилле в 2019 году за 32,5 миллиона фунтов. В скором времени в доме была найдена моль. Обработки против нее не помогли, вредители продолжали портить предметы и вещи.

В результате осенью прошлого года супруги решили подать в суд Лондона иск против застройщика. Инстанция постановила выплатить его компенсацию в размере 30,5 миллиона фунтов.

Ранее особняк семьи главного героя Кевина Маккалистера из фильмов "Один дома" продали за 5,5 миллиона долларов. В проданном доме есть пять спален, шесть ванных комнат, личный кинотеатр и крытая спортивная площадка. Журналисты рассказали, что особняк был выставлен на продажу в мае 2024 года.

Между тем дом, который принадлежал семье главной героини фильма "Сумерки", разместили на рынке посуточной аренды. Владельцы особняка рассказали, что воспринимают свой дом как музей и не перестают удивляться, что актеры популярной саги действительно были в нем.

