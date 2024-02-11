В аэропортах Лейпцига и Дрездена отменили пассажирские рейсы из-за забастовки – СМИ

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В аэропортах немецких Лейпцига и Дрездена отменили все пассажирские рейсы из-за начавшейся предупредительной забастовки персонала по призыву профсоюза Verdi. Об этом сообщает MDR.

Профсоюз организовал забастовку с целью добиться повышения зарплаты и компенсации инфляции в размере трех тысяч евро для сотрудников Mitteldeutsche Flughafen AG.

"Все пассажирские рейсы были отменены в Лейпциге/Галле и Дрездене в воскресенье", – говорится в сообщении.

Предполагается, что задержки и отмены рейсов могут сохраниться до понедельника, поскольку забастовка продлится до вечера 12 февраля.

До этого забастовка прошла во Франции. Там более 10 тысяч фермеров устроили "полную блокаду" Парижа, перекрыв семь трасс. Они выступали против импорта сельскохозяйственной продукции, повышения стоимости дизельного топлива.

