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Политика

14:24

Зеленский освободил Богдана от должности главы офиса

за рубежом политика

Фото: ТАСС/EPA/VOLODYMYR GONTAR

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана, сообщает РИА Новости.

На эту должность Зеленский назначил Андрея Ермака. Он является советником Зеленского с мая 2018 года. Ранее Ермак выполнял различные обязанности в рамках работы президентского офиса. Также Ермак сопровождал президента Украины во время международных встреч.

После своей инаугурации Зеленский сформировал президентский офис вместо администрации. Главой офиса Зеленский назначил Богдана, который до этого был одним из приближенных украинского олигарха Игоря Коломойского.

Недавно заявление на увольнение писал и премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Владимир Зеленский отказался принять отставку.

Ранее Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Франциском I. Президент Украины сообщил, что глава католической церкви назвал его президентом мира.

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