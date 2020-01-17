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Политика

20:59

Зеленский не принял отставку премьера Гончарука

политика за рубежом

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра Алексея Гончарука, сообщается на странице Офиса президента в Facebook.

Он рассказал, что получил заявление об увольнении в связи с последней конфликтной ситуацией. Тем не менее Зеленский решил дать Гончаруку и его правительству шанс на дальнейшую работу, если они решат некоторые волнующие общество вопросы.

Зеленский добавил, что не считает членов правительства нечестными или непрофессиональными, но попросил главу кабмина найти слабые места. Президент не исключил, что в составе кабинета министров могут произойти изменения. По его словам, даже если с ними будет "сложно прощаться", сделать это придется.

"Мы с вами хотим укрепления правительства", – указал Зеленский.

Он попросил премьера до 4 февраля подготовить промежуточный отчет о своей работе для представления его в парламенте.

17 января Гончарук подал в отставку, заявление он передал президенту с правом внесения в Верховную раду. Он подчеркнул, что пришел на пост выполнять программу президента Украины, который является для него "образцом открытости и порядочности".

Ранее на YouTube появились аудиозапись, где человек с голосом, похожим на голос премьер-министра Украины, говорит, что "у Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов". Он не стал отрицать подлинность записи, но обратил внимание, что она была смонтирована. Президент поручил правоохранителям в течение двух недель выяснить, кто сделал и обнародовал запись.

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