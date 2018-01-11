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В мире

11 января 2018, 19:16

В США собираются использовать ботов для влияния на пользователей соцсетей

за рубежом технологии

Фото: ТАСС/DPA/Silas Stein

Армия США собирается наблюдать за постами в мировых соцсетях и влиять на их пользователей при помощи ботов. Соответствующий тендер на разработку программного обеспечения разместили американские военные.

От программы требуется возможность перевода различных материалов из соцсетей на английский язык. В качестве требуемых языков указали французский, фарси, русский, пушту, урду, арабский и корейский, сообщает RT.

Помимо этого, программа должна анализировать отдельные сегменты аудитории, изучая разговорные выражения, различия в правописании, сленга, сокращений и пиктограмм, принятых в соцсетях. Позитивное сообщение, нейтральное или негативное, будет определяться автоматически. ПО также должно уметь уточнять возможность влияния на конкретную аудиторию на основе полученной информации.

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

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