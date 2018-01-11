В Генштабе ВС России рассказали о нападении дронов на российские базы в Сирии

Фото: depositphotos/Afotoeu

Отразить атаку террористов на российские базы в Сирии Хмеймим и в Тартусе помогли системы противодействия ударным беспилотникам. Об этом рассказал начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ Александр Новиков, сообщает "Интерфакс".

По его словам, системы оснащены средствами обнаружения, огневого и радиоэлектронного поражения и подавления. В Генштабе также подчеркнули, что боевики во время атаки использовали взрывчатку, которую невозможно изготовить кустарно. По словам Новикова, в качестве основы использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Это вещество производят в нескольких странах, в том числе на Украине на Шосткинском заводе.

Террористы использовали самодельную взрывчатку весом около 400 граммов, начиненную металлическими шариками, с радиусом поражения до 50 метров.

Ранее стало известно, что беспилотники, атаковавшие российские базы в ночь на 6 января, вылетели из района на юго-западе зоны деэскалации "Идлиб". Этот район находится под контролем "умеренной" оппозиции. В Кремле заявили, что оставшийся в Сирии военные обладает всеми возможностями для борьбы с террористами.