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В мире

10 января, 07:20

Минобороны назвало район запуска атаковавших базу Хмеймим дронов

за рубежом происшествия безопасность

Фото: depositphotos/Afotoeu

Беспилотники, атаковавшие российские военные объекты в Хмеймиме в ночь на 6 января, вылетели из района на юго-западе зоны деэскалации "Идлиб", сообщили в Минобороны РФ.

Как сообщает РИА Новости, этот район находится под контролем "умеренной" оппозиции. В связи с этим российское министерство обороны направило письма начальнику генштаба турецких вооруженных сил генералу Акару Хулуси и руководителю Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану с призывом пресекать такие атаки в будущем.

В документе напоминают, что на Анкаре лежат обязательства по обеспечению соблюдения режима прекращения боевых действий подконтрольными вооруженными формированиями.

Боевики напали на российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников 6 января. В Кремле заявили, что оставшийся в Сирии контингент РФ обладает всеми возможностями для борьбы с вылазками террористов.

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