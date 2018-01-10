Минобороны назвало район запуска атаковавших базу Хмеймим дронов

10 января, 07:20
Фото: depositphotos/Afotoeu
Беспилотники, атаковавшие российские военные объекты в Хмеймиме в ночь на 6 января, вылетели из района на юго-западе зоны деэскалации "Идлиб", сообщили в Минобороны РФ.
Как сообщает РИА Новости, этот район находится под контролем "умеренной" оппозиции. В связи с этим российское министерство обороны направило письма начальнику генштаба турецких вооруженных сил генералу Акару Хулуси и руководителю Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану с призывом пресекать такие атаки в будущем.
В документе напоминают, что на Анкаре лежат обязательства по обеспечению соблюдения режима прекращения боевых действий подконтрольными вооруженными формированиями.
Боевики напали на российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников 6 января. В Кремле заявили, что оставшийся в Сирии контингент РФ обладает всеми возможностями для борьбы с вылазками террористов.
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