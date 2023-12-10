Семья в Уэльсе дважды провела похороны родственника из-за ошибки в морге – СМИ

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Семья из Уэльса была вынуждена дважды похоронить родственника из-за ошибки в морге. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

По данным газеты, морг выдал тело умершего при больнице Grange University в Южном Уэльсе. Однако после кремации местный совет по вопросам здравоохранения обнаружил ошибку. У ошибочно кремированного человека не было ни одного живого родственника.

Таким образом, через две недели семье пришлось устраивать вторые похороны своего недавно умершего родственника.

Сообщается, что представители службы здравоохранения возложили вину за человеческую ошибку на больничный морг. По данным газеты, глава местного совета по вопросам здравоохранения заверила общественность в том, что произошедшее – исключительный случай.

Ранее Daily Mail сообщала, что центр по спасению животных в Великобритании Battersea Dogs and Cats Home не захотел отправлять кота в здание британского парламента из-за угрозы для его жизни. По данным СМИ, в парламенте Великобритании пользуются ядовитыми ловушками из-за очень большого числа крыс и мышей. Отправить кота в здание парламента попросила палата общин.