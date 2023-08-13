Приют не хочет отправлять кота в британский парламент из-за крыс – СМИ

Фото: 123RF/billperry

Центр по спасению животных Battersea Dogs and Cats Home не захотел отправлять кота в здание британского парламента из-за угрозы для его жизни. Об этом сообщила газета Daily Mail.

"Место было признано неподходящей средой для кота из-за использования ядовитых ловушек для грызунов. Ловушки токсичны как для кошек, так и для грызунов", – заявили представители организации.

По данным СМИ, в парламенте Великобритании пользуются ядовитыми ловушками из-за очень большого числа крыс и мышей. Отправить кота в здание парламента попросила палата общин.

Уточняется, что центр Battersea Dogs and Cats Home отправил на Даунинг-стрит кота Ларри, который в настоящее время является главным мышеловом премьер-министра.

Ранее сообщалось, что семье из подмосковной Шатуры помогли попасть в квартиру, в которой случайно заперся кот. Как оказалось, питомец изнутри квартиры закрылся на щеколду.

Прибывшие на место спасатели решили проникнуть в квартиру с помощью автолестницы через лоджию. Старший смены, попав в лоджию, вошел в квартиру через балконную дверь, а затем впустил хозяев.

Кота аварийно-спасательной службы Вологды восстановили в должности после похудения