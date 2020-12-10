В США заявили, что Россия несет угрозу американским космическим системам

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Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Россия несет угрозу американским космическим системам. Трансляция из Центра космических полетов имени Кеннеди велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Действия наших противников создают для нас все более серьезные проблемы. Жизненно важные американские интересы оказываются под все более серьезной угрозой в условиях, когда Китай и Россия разрабатывают и развертывают системы вооружений, которые могут угрожать США и странам-союзницам в космосе", – заявил Рэтклифф.

Он подчеркнул, что у России в доступе имеется лазер наземного базирования, который, по его мнению, может быть применен для причинения ущерба оптическим системам США в космосе. Помимо этого, Рэтклифф возложил ответственность на Москву за провокации с российским спутником рядом с американским.

"Мы рассматриваем это как угрожающее поведение, учитывая то, что ранее россияне осуществили запуск похожего спутника, который продемонстрировал характеристики боевой системы, когда выпустил снаряд, обладающий высокой скоростью", – добавил глава Нацразведки.

Ранее в комитете сената Соединенных Штатов заявили, что Россия и Китай представляют угрозу для подводных кабелей. Также в Штатах предположили, что Китай сможет использовать кабели для слежки за подводными лодками.

Отмечается, что подводные кабели играют ключевую роль в китайской программе "Цифровой Шелковый путь", цель которой – проведение глобальных цифровых преобразований.

