В США заявили, что Россия несет угрозу американским космическим системам

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Фото: AP Photo/John Raoux
Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Россия несет угрозу американским космическим системам. Трансляция из Центра космических полетов имени Кеннеди велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
"Действия наших противников создают для нас все более серьезные проблемы. Жизненно важные американские интересы оказываются под все более серьезной угрозой в условиях, когда Китай и Россия разрабатывают и развертывают системы вооружений, которые могут угрожать США и странам-союзницам в космосе", – заявил Рэтклифф.
Он подчеркнул, что у России в доступе имеется лазер наземного базирования, который, по его мнению, может быть применен для причинения ущерба оптическим системам США в космосе. Помимо этого, Рэтклифф возложил ответственность на Москву за провокации с российским спутником рядом с американским.
"Мы рассматриваем это как угрожающее поведение, учитывая то, что ранее россияне осуществили запуск похожего спутника, который продемонстрировал характеристики боевой системы, когда выпустил снаряд, обладающий высокой скоростью", – добавил глава Нацразведки.
Ранее в комитете сената Соединенных Штатов заявили, что Россия и Китай представляют угрозу для подводных кабелей. Также в Штатах предположили, что Китай сможет использовать кабели для слежки за подводными лодками.
Отмечается, что подводные кабели играют ключевую роль в китайской программе "Цифровой Шелковый путь", цель которой – проведение глобальных цифровых преобразований.
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