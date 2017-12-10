Певец Крис Ри потерял сознание на концерте в Оксфорде

10 декабря, 11:15
Фото: Peter Kollany/AP
Британского блюзового певца и гитариста Криса Ри госпитализировали после того, как он упал во время концерта в Оксфорде. Об этом сообщает The Guardian.
Музыкант выступал в концертном зале New Theatre Oxford. Во время исполнения одной из песен он внезапно схватился за микрофон и упал.
Сейчас состояние певца оценивается как "стабильное". В прошлом году музыкант перенес инсульт.
Крис Ри родился 4 марта 1951 года в британском городке Миддлсброу. Вершина его популярности пришлась на конец 80-х – начале 90-х. В этом время вышел его диск The Road to Hell. В 1991 году он выпустил пластинку Auberge. В общей сложности у музыканта около 20 дисков.
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