В Италии убийцу выпустили из тюрьмы из-за ожирения – СМИ

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Суд в итальянском городе Турине перевел из тюрьмы под домашний арест 35-летнего осужденного, убившего свою подругу, из-за ожирения и психологических проблем. Об этом сообщило издание la Repubblica.

Отмечается, что осужденный Димитри Фрикано летом 2017 года убил свою подругу, нанеся ей 57 ударов ножом. Он совершил преступление из-за того, что она отругала его за неряшливость во время пикника на одном из сардинских пляжей.

Итальянский суд приговорил Фрикано с 30 годам тюрьмы. Однако его адвокаты смогли добиться перевода под домашний арест по медицинским показаниям.

Уточняется, что итальянец отсидел в тюрьме шесть лет. За это время он поправился со 120 до 200 килограммов. Его пребывание в тюрьме признали опасным для здоровья, поскольку могли развиться сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, у заключенного табачная зависимость – он выкуривает по 120 сигарет ежедневно.

Также суд Турина признал, что у Фрикано есть пограничный нарциссический тревожно-депрессивный синдром. Он развился у него из-за перенесенного в 90-е годы энцефалита.

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