05 октября, 16:50Происшествия
Суд в Москве отправил под домашний арест директора музыкальной школы имени Глиэра
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Таганский районный суд Москвы отправил под домашний арест директора Детской музыкальной школы имени Глиэра Арнольда Штейнгауэра по делу о взятках. Об этом сообщает ТАСС.
"Суд <...> удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении <...> Арнольда Леопольдовича Штейнгауэра", – рассказали агентству в суде.
Отмечается, что в отношении Штейнгауэра возбуждено уголовное дело о получении должностным лицом взяток в особо крупном размере. По некоторым данным, взятки он брал с сотрудников учебного заведения.
Известно, что мера пресечения в отношении директора музыкальной школы будет действовать до 4 декабря текущего года.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали начальника районного отдела ГИБДД. Его заподозрили в том, что он брал взятки в виде бесплатных поездок на такси за непривлечение водителей к административной ответственности.
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