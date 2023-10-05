Суд в Москве отправил под домашний арест директора музыкальной школы имени Глиэра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Таганский районный суд Москвы отправил под домашний арест директора Детской музыкальной школы имени Глиэра Арнольда Штейнгауэра по делу о взятках. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд <...> удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении <...> Арнольда Леопольдовича Штейнгауэра", – рассказали агентству в суде.

Отмечается, что в отношении Штейнгауэра возбуждено уголовное дело о получении должностным лицом взяток в особо крупном размере. По некоторым данным, взятки он брал с сотрудников учебного заведения.

Известно, что мера пресечения в отношении директора музыкальной школы будет действовать до 4 декабря текущего года.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали начальника районного отдела ГИБДД. Его заподозрили в том, что он брал взятки в виде бесплатных поездок на такси за непривлечение водителей к административной ответственности.

