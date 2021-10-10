В Афганистане закрыли единственный спортивный телеканал

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В Афганистане прекратил вещание единственный спортивный телеканал 3Sport. Об этом сообщает TOLO News.

"Основной причиной остановки деятельности 3Sport были ограничения, наложенные на все СМИ и, в частности, на 3Sport. СМИ также борются с другими проблемами в социальной, экономической и политической областях", – отметил руководитель канала.

Ранее в МИД РФ призвали продолжать борьбу с терроризмом в Афганистане. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, соответствующие заверения были даны руководством движения талибов ("Талибан", запрещено в РФ), которое заявило, что с афганской территории не будет исходить угроз безопасности третьим странам.

